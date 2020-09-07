Dolar
7.4562
0.3067%
Euro
8.8348
0.2803%
Altın
1933.17
-0.0392%
Borsa
1092.65
0.5827%
G. Altın
463.363
0.2251%
Bitcoin
75965.21
-4.9849%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Antalya'da tur teknesinden 190 kaçak göçmen çıktı

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde, tur teknesiyle Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 190 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 07.09.2020 - 11:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da tur teknesinden 190 kaçak göçmen çıktı

     

    Antalya Kumluca'ya bağlı turizm merkezi Adrasan'da, içinde kaçakların bulunduğu tur teknesinin karaya yaklaştığını görenler, jandarmaya haber verdi.

    İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Adrasan Koyu'na yaklaşan tekneden inip, karaya doğru dağılan kaçakları yakaladı.

    Kaçak göçmenlerden bazıları, izini kaybettirmeye çalışırken, jandarmadan kaçamadı.

    Antalya da tur teknesinden 190 kaçak göçmen çıktı #1

    Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 190 kaçak göçmen, işlemleri için emniyete götürüldü.

    TEKNE ARIZA YAPTI

    Kaçakların tur teknesiyle Yunanistan'a geçmeye çalıştığı, tekne arıza yapınca da Adrasan Koyu'na girdiği öğrenildi.

    Antalya da tur teknesinden 190 kaçak göçmen çıktı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir