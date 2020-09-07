Antalya'da tur teknesinden 190 kaçak göçmen çıktı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, tur teknesiyle Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 190 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Antalya Kumluca'ya bağlı turizm merkezi Adrasan'da, içinde kaçakların bulunduğu tur teknesinin karaya yaklaştığını görenler, jandarmaya haber verdi.

İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Adrasan Koyu'na yaklaşan tekneden inip, karaya doğru dağılan kaçakları yakaladı.

Kaçak göçmenlerden bazıları, izini kaybettirmeye çalışırken, jandarmadan kaçamadı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 190 kaçak göçmen, işlemleri için emniyete götürüldü.

TEKNE ARIZA YAPTI

Kaçakların tur teknesiyle Yunanistan'a geçmeye çalıştığı, tekne arıza yapınca da Adrasan Koyu'na girdiği öğrenildi.