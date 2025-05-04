Haber Merkezi
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde deniz kıyısına çok yakın şekilde yüzen köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi.
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki köpek balığını gören vatandaşlar panik yaşadı.
Denize giren vatandaşlar köpek balığını fark eder etmez hızla kıyıya çıktı.
Çevredekiler de bağırarak denize girenleri uyardı.
KÖPEK BALIĞINA TAŞ ATTILAR
Bazı vatandaşların taş atarak köpek balığını kovalamaya çalıştığı da görüldü.
O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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