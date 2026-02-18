Antalya'da yağış sonrası oluşan çukura 'koltuklu' uyarı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağanak sonrası birçok cadde ve sokakta asfaltın zarar görmesiyle çukurlar oluştu. Özellikle Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen ve içi suyla dolan çukurlar, hem araç sürücüleri hem de bölge esnafı için risk oluşturdu.

Zaman zaman kazalara neden olduğu belirtilen çukurların fark edilmesini sağlamak isteyen esnaf, dikkat çekici bir yöntem uyguladı. Bölgedeki esnaflar, sürücülerin çukurları son anda fark edip araçlarına zarar vermemesi için çukurun üzerine koltuk koydu.

"HAFTALARDIR ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

Mahallede kuaförlük yapan Buket isimli esnaf, sorunun uzun süredir devam ettiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Çukurların haftalardır, hatta aylardır aynı şekilde durduğunu ifade eden Buket, şunları söyledi:

Bu durumdan hem araçlar zarar görüyor hem de biz esnaflar olumsuz etkileniyoruz. Yol adeta gölete dönmüş durumda. Daha önce biz de aynı şekilde koltuk koyarak sürücüleri uyarmaya çalıştık.

YETKİLİLERE ASFALT ÇAĞRISI

Bölge sakinleri ve esnaf, büyük kazalar yaşanmadan yolun onarılmasını ve asfalt çalışmasının bir an önce yapılmasını talep etti. Vatandaşlar, geçici çözümler yerine kalıcı bir düzenleme beklediklerini dile getirdi.