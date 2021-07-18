Antalya'da yasa dışı yollardan ele geçirdikleri flamingoların kanatlarını kestiler

Antalya'da ele geçirilen belgesiz yavru flamingoların kanatlarının kesildiği ortaya çıktı.32 flamingoya en konulurken flamingoların sahibine 9 bin 337 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan çalışmada 32 adet flamingo ele geçirildi.

KANATLARININ KESİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Muratpaşa ilçesi Kırcami mevkiinde bulunan yavru flamingolarının kanatlarının da kesilmiş olduğu tespit edildi. Flamingoları bulunduran şahıstan yasal belgeleri sorulduğunda ibraz edememesi ve ayaklarında halka olmaması nedenleriyle 32 flamingoya el konularak rehabilite edilmek üzere iki ayrı hayvanat bahçesine yediemin belgesi ile yerleştirildi.

9 BİN 377 LİRA CEZA UYGUNLANDI, 138 BİN 848 LİRA DA TAZMİNAT TALEBİ

İlgililere 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 9 bin 377 TL İdari Yaptırım Cezası düzenlenirken 138 bin 848 lira tazminat hesaplanarak talebi için işlem başlatıldı.

















