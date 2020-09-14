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    Antalya'da yaya geçidinden geçen Rus turiste araba çarptı

    Antalya'da eşi ve arkadaşlarıyla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Rus turist, durmayan aracın çarpmasıyla yaralandı.
    • İHA
    • 14.09.2020 - 13:19
    • Güncelleme : 14.09.2020 - 13:19
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    Antalya'da yaya geçidinden geçen Rus turiste araba çarptı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, yaya geçidinden geçmekte olan 47 yaşındaki Popova Elena isimli Rus turiste araba çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle havalanan ve asfalt zemine düşen kadına ilk müdahale, yanındaki arkadaşları ve vatandaşlar tarafından yapıldı.

    EŞİ OLMADAN AMBULANSA BİNMEDİ

    Popova Elena, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülmek istendi.

    Rus turist, eşinin ambulansa alınmayarak taksi ile gelmesinin istenmesi üzerine hastaneye gitmekten vazgeçti.

    Antalya da yaya geçidinden geçen Rus turiste araba çarptı #1

    Daha sonra tercüman aracılığıyla yapılan istişarenin ardından yaralanan Popova Elena eşinin de ambulansa alınmasının ardından hastaneye gitmeyi kabul etti.

    Antalya da yaya geçidinden geçen Rus turiste araba çarptı #2

    Yaşanan kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Yaya geçidinde kaza anı

    Antalya da yaya geçidinden geçen Rus turiste araba çarptı #3

    Antalya da yaya geçidinden geçen Rus turiste araba çarptı #4

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