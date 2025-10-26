Antalya'da yazdan kalma günler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin birçok ilinde hava sıcaklıkları 18 derecenin altına düşerken, turizmin başkenti Antalya’da yaz havası devam ediyor. Ekim ayının sonlarına yaklaşılmasına rağmen kentte güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürüyor.

HAVA 26, DENİZ 25 DERECE

Ankara’da hava sıcaklığı 16, İstanbul’da 18 derece olarak ölçülürken Antalya’da termometreler 26 dereceyi, deniz suyu sıcaklığı ise 25 dereceyi gösterdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler, Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

SAHİLLERDE PİKNİK, DENİZDE KEYİF

Bazı vatandaşlar aileleriyle sahil kenarındaki yeşil alanlarda piknik yapmayı tercih ederken, bazıları da denize girip güneşlenerek sıcak havanın tadını çıkardı. Kumsalda renkli görüntüler oluştu.

"CENNETTE YAŞIYORUZ"

Ailesiyle birlikte Konyaaltı Sahili’nde piknik yapan Burçin Aldemir, Antalya’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu vurguladı: