Muğla'da yapımı süren 20 metrelik gulet teknede yangın Fethiye ilçesindeki bir tersanede yapımı devam eden 20 metrelik gulet teknede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye erlerince söndürülürken, teknedeki soğutma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.