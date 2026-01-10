Abone ol: Google News

Muğla'da yapımı süren 20 metrelik gulet teknede yangın

Fethiye ilçesindeki bir tersanede yapımı devam eden 20 metrelik gulet teknede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye erlerince söndürülürken, teknedeki soğutma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 10.01.2026 03:45
Muğla'da Fethiye ilçesindeki gece yarısı Karagözler Mahallesi’nde bulunan tersanedeki gulet teknede yangın çıktı.

20 METRELİK GULET TEKNEDE YANGIN PANİĞİ

Yapımı devam eden 20 metrelik gulet tekneden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Teknedeki soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılacağı bildirildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

