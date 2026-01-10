Muğla'da yapımı süren 20 metrelik gulet teknede yangın

- Muğla'da Fethiye ilçesindeki bir tersanede 20 metrelik gulet teknede yangın çıktı.
- Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü ve teknedeki soğutma çalışması sürüyor.
- Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Muğla'da Fethiye ilçesindeki gece yarısı Karagözler Mahallesi’nde bulunan tersanedeki gulet teknede yangın çıktı.
20 METRELİK GULET TEKNEDE YANGIN PANİĞİ
Yapımı devam eden 20 metrelik gulet tekneden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Teknedeki soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılacağı bildirildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.