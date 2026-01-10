Ankara’da tıra çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

- Ankara Keçiören'de bir otomobil tıra arkadan çarptı.
- Çarpmanın etkisiyle aracın altında yangın çıkan sürücü hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara’da gece saatlerinde çevre yolunun Keçiören mevkiinde O.K.’nin kullandığı 06 EYP 871 plakalı Hyundai marka otomobil 67 EK 377 plakalı tıra arkadan çarptı.
TIRIN ALTINA SIKIŞAN ARAÇ ALEV ALDI: 1 ÖLÜ
Çarpmanın etkisiyle tırın altına sıkışan araçta yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken sağlık ekipleri O.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze adli tıp morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.