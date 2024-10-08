Antalya'da yol kenarında duran sürücü tuvaletini yapmak isterken uçurumdan düştü

Saat 14.30 sıralarında Akseki-Seydişehir kara yolu Püser Boğazı mevkiinde meydana gelen olayda, Kayseri'den eşi ile birlikte Antalya'ya gittiği öğrenilen 67 yaşındaki Durmuş D., Akseki'nin Püser Boğazı mevkiine geldiğinde tuvalet ihtiyacını karşılamak için yol kenarında aracını park etti.
UÇURUMDAN YUVARLANDI
Uçurumun kenarına doğru yaklaştığında Durmuş D., dengesini kaybederek aşağıya yuvarlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AYAĞI KIRILAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden 5, jandarmadan 2 ve bir sağlık ekibi olmak üzere 8 kişi, 40 metrelik uçuruma yuvarlanan Durmuş D.'yi kurtarma çalışması başlattı.
Durmuş D.'nin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ayağında kırık olduğu tespit edildi.
Yaralı, sedyeye itfaiye ve jandarma tarafından yola çıkarılarak ambulans ile Akseki Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.
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