Antalya'da yolda buldukları parayı sahibine ulaştırdılar

Antalya'da bir kişinin yolda yürürken farkında olmadan düşürdüğü 4 bin 500 lira, yoldan geçen iki vatandaş tarafından alınıp sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan olayda, cebindeki 4 bin 500 lirayı düşüren ancak farkına varmadan yoluna devam eden kişinin cebinden düşen para rüzgarın etkisiyle uçmaya başladı.

O esnada yoldan geçmekte olan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki arkadaş, yerdeki paraları görünce durup toplamaya başladı.

PARAYI LOKANTAYA BIRAKTILAR

Rüzgar sebebiyle dağılan paranın tamamının toplayan iki arkadaş, parayı olayın yaşandığı lokantanın sahibine teslim edildi.

POLİS SAHİBİNİ BULDU

Müşterilerinin verdiği parayı sayarak teslim alan 'Çorbacı Hasan' lakaplı Hasan Yılmaz, iş yerine davet ettiği Asayiş Büro Amirliği görevlilerine 4 bin 500 lirayı teslim etti.

Paranın bulunduğu noktayı gören güvenlik kamerasını izleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri de parayı düşüren kişiyi belirledi.

4 bin 500 lira tutanak karşılığında sahibine teslim edildi.

Yolda buldukları parayı sahibine ulaştırdılar VİDEO