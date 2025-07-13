Antalya'da yüksek nem ve sıcak bunalanlar sahillere akın etti

Antalya'da derecelerin gösterdiği sıcaklıklar daha fazla hissediliyor.

Kavurucu sıcaklığın hakim olduğu kentte serinlemek isteyenler kendilerini sahil ve plajlara attı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldü.

Antalya'da özellikle yüzde 77'ye ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, Konyaaltı ve Lara sahillerini doldurdu.

Vatandaşların ve turistlerin doldurduğu sahillerdeki görüntüler, sıcağın boyutlarını gözler önüne serer nitelikte.

SICAK VE YÜKSEK NEM NEFES ALDIRMIYOR

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Gençlerin de kayalıklardan denize atladığı görüldü.

YA DENİZ KENARI YA DA PARK GÖLGELİĞİ

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

SON 5 YILIN TEMMUZ AYI GÜNLÜK ZİYARETÇİ REKORUNU

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da turizmde yeni bir zirvenin daha geride bırakıldığını belirterek,"12 Temmuz 2025 tarihinde Antalya'ya 100 bin 646 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Bu veri son 5 yılın temmuz aylarında kaydedilen en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti." ifadesini kullandı.

12 TEMMUZDA HAVALİMANLARINDAN 10 BİN 646 ZİYARETÇİ

Antalya Havalimanı üzerinden dün 98 bin 777, Gazipaşa Havalimanı'ndan ise 1.869 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye girdi. Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

12 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan toplam 100 bin 646 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Bu veri son 5 yılın temmuz aylarında kaydedilen en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı ağustos ayında kırılan 102 bin 755 olan tüm zamanların rekoruna da önemli ölçüde yaklaşıldı. Antalya'mızın uluslararası alandaki cazibesi, güçlü turizm altyapısı ve sektörün kararlı iş birliği sayesinde her geçen gün daha da artıyor.

5 YILIN EN YÜKSEK TEMMUZ VERİSİ

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamada, dünkü son verilerin, 2021-2025 yılları arasında temmuz aylarında ulaşılan en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısını yansıttığı belirtildi.