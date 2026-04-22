İstanbul'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da Silivri'de gece saat 22.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Ümran Sokak'ta tek katlı gecekondudan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı.

YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Gecekonduda yaşayan kişiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.