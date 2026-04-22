İran Silahlı Kuvvetleri’nden ABD’ye uyarı: Elimiz tetikte

Orta Doğu’daki gelişmeler sürerken, ABD ile İran arasında kalıcı barışa ilişkin bir anlaşma henüz sağlanamadı.

Bölgedeki gerilimin yeniden tırmanabileceği endişesi devam ediyor.

ABD ile İran arasında yürürlükte olan ateşkesin sona ermesine kısa bir süre kala ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Trump, Pakistan’ın da talebi doğrultusunda, İran’ın anlaşmaya yönelik teklifini sunmasına kadar ateşkesin uzatılması yönünde karar alındığını açıkladı.

"ABD'Yİ UYARIYORUZ, ELİMİZ TETİKTE"

İran'dan ise ABD ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalar yapıldı.

İran basınına göre, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı birbildiri yayımladı.

Bildiride, “ABD Başkanı ve o ülkenin saldırgan komutanlarını tekrar eden tehditleri üzerine uyarıyoruz. Elimiz tetikte. İran’a saldırı gerçekleşmesi halinde önceden belirlenmiş hedeflere daha sert şekilde saldıracağız.” İfadelerine yer verildi.

"OLASI SALDIRIDA HER YERİ HEDEF ALIRIZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi​​​​​​​ ise Körfez ükelerini uyararak İran’a yönelik olası bir saldırıda "her yeri" hedef alacaklarını belirtti.

Musevi, "İran'ın güney komşuları bilsin ki eğer coğrafya ve imkanlarını İran'a saldırı için düşmanın emrine verirlerse, Orta Doğu'da petrol üretimi ile vedalaşmaları gerek." dedi.

İRAN, ABD'NİN MÜDAHALESİNİ BM'YE ŞİKAYET ETTİ

İran, ABD'nin 19 Nisan'da Umman Denizi'nde kendisine ait kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunmasını BM'ye mektup göndererek şikayet etti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ABD"nin "Touska" kargo gemisine saldırıp "mürettebatını rehin aldığı" belirtilen açıklamada, "Bu, uluslararası hukukun ağır bir ihlali, ateşkesin açık bir ihlali ve korsanlığın özelliklerini taşıyan bir saldırganlık eylemidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin "pervasız davranışının", uluslararası seyrüseferleri doğrudan tehlikeye attığı ve deniz güvenliğini baltaladığı aktarılarak, İran'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine bu konuda mektup gönderdiği ifade edildi.

Paylaşımda kopyasına yer verilen mektupta, "bu saldırganlık ve korsanlık eyleminin kesin ve net şekilde kınanmasının, sorumluların tam olarak hesap vermesinin ve geminin, mürettebatının ve etkilenen herkesin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasının talep edildiği" kaydedildi.

"TOUSKA" ADLI KARGO GEMİSİNE MÜDAHALEDE BULUNULMASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine müdahalede bulunularak el konulduğunu duyurmuştu.

Trump, "İranlı mürettebat dinlemeyi reddetti, bu yüzden donanma gemimiz makine dairesinde bir delik açarak onları durdurdu. Şu anda gemi, ABD Deniz Piyadelerinin gözetiminde." ifadesini kullanmıştı.