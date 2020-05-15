15-20 yaş grubundaki gençler, 4 saatlik sokağa çıkma izninin ardından, uzun bir aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden birisi de 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlamasıydı...

Geçtiğimiz günlerde 0-14 yaş grubuna verilen izin sonrası bugün ise 15-20 yaş grubuna, 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi.

OYUN HAVASI EŞLİĞİNDE EĞLENDİLER

Antalya'da ise bir grup genç, Konyaaltı sahilinde bir araya gelerek, uzun aradan sonra dışarıda olamanın tadını, trafiğe kapatılan yolda "Erik Dalı" şarkısı eşliğinde oynayarak çıkardı.

Antalyalı gençler sokağa çıkarak 'Erik Dalı' oynadı ViDEO