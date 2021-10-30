Antalya’ya mevsimin ilk karı yağdı

2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı’nın zirvesinde etkili olan kar yağışı, vatandaşları sevince boğdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından turizm kenti Antalya’da mevsimin ilk karı düştü.

Kemer İlçesi’nde kısa süreli otomobil yolculuğu ve ardından teleferikle çıkılan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı’nın zirvesine düşen kar yağışı bölge halkında sevince neden oldu.

KAR SEVİNCİ

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman devam etti.

O anları cep telefonu kamerası ile kayda alan vatandaşlar, sevinçlerini sosyal medyada paylaştı.









