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    Antalya’ya mevsimin ilk karı yağdı

    2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı’nın zirvesinde etkili olan kar yağışı, vatandaşları sevince boğdu.
    • İHA
    • 30.10.2021 - 14:51
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    Antalya’ya mevsimin ilk karı yağdı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından turizm kenti Antalya’da mevsimin ilk karı düştü.

    Kemer İlçesi’nde kısa süreli otomobil yolculuğu ve ardından teleferikle çıkılan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı’nın zirvesine düşen kar yağışı bölge halkında sevince neden oldu.

    KAR SEVİNCİ

    Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman devam etti.

    O anları cep telefonu kamerası ile kayda alan vatandaşlar, sevinçlerini sosyal medyada paylaştı.

    Antalya’ya mevsimin ilk karı yağdı #1

    Antalya’ya mevsimin ilk karı yağdı #2

    Antalya’ya mevsimin ilk karı yağdı #3

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