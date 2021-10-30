Antalya’ya mevsimin ilk karı yağdı
2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı’nın zirvesinde etkili olan kar yağışı, vatandaşları sevince boğdu.
- İHA
- 30.10.2021 - 14:51
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından turizm kenti Antalya’da mevsimin ilk karı düştü.
Kemer İlçesi’nde kısa süreli otomobil yolculuğu ve ardından teleferikle çıkılan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı’nın zirvesine düşen kar yağışı bölge halkında sevince neden oldu.
KAR SEVİNCİ
Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman devam etti.
O anları cep telefonu kamerası ile kayda alan vatandaşlar, sevinçlerini sosyal medyada paylaştı.