Antalya'yı sağanak vurdu: Meyve bahçeleri sular altında kaldı

Antalya'da gece başlayan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Konyaaltı Sahili’nde oluşan dalgalar zaman zaman sahil bandına kadar ulaştı.

YAĞMURUN BİLANÇOSU AĞIR OLDU

Yükselen su seviyeleri nedeniyle ağaçlar yarıya kadar su içerisinde kaldı. Dallardaki portakallar ise yağmur nedeniyle döküldü.

YAĞIŞ NEDENİYLE DENİZ KAHVERENĞİYE DÖNDÜ

Dalgalara aldırış etmeyen bir kişi, kumsala vurmuş olabilecek madeni para, değerli eşyaları metal dedektörü ile aradı. Bazı kişiler ise sahil bandından dalgaları izledi.

Yağışlar nedeniyle Boğaçayı’ndan denize ulaşan çamurla birlikte denizin bir bölümü kahverengiye döndü.

İBRADI’YA 127 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre dün gece itibarıyla Türkiye’de en fazla yağış Antalya’nın İbradı ilçesine düştü.

Verilere göre İbradı’ya 127, Döşemealtı’na 110, Manavgat'a 103, Finike’ye 98, Konyaaltı’na 89, Gündoğmuş’a 85, Kumluca’ya 81 kilogram yağış düştü.

Yağışların akşam saatlerinde etkisini azaltması, fırtınanın ise yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.