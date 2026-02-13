Yozgat'ta evinden 10 ton çöp çıktı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerine yapılan şikayet sonrası gidilen müstakil evde karşılaşılan manzara hayrete düşürdü.

Müstakil evde yalnız yaşayan Fatih Keskin’in 6 yıldır eline geçen her eşyayı biriktirdiği öğrenildi.

3 GÜN SÜREN TEMİZLİKTE 10 TON ÇÖP ÇIKARILDI

Belediye ekipleri evi temizlemek için seferber oldu.

Evde 3 gün süren temizlik çalışmaları sonrası 10 ton çöp çıkarıldı.

Evinden çıkarılan çöpleri izleyen 44 yaşındaki Fatih Keskin sobada yakmak için eşya biriktirdiğini söyledi.

"YAPTIĞIMIN HATALI OLDUĞUNU HİSSETTİM"

Keskin, "Sobada tutuşturmalık yapayım derken bir de baktım ki yığılmış, şikayet gelmiş, polis gelmiş. Emekliliğim yok. Mecbur kaldığım için o şekilde devam ettiriyorum. Geri dönüşüm yapıyorum. Hurda, karton satarak yaşıyorum. Yaptığımın hata olduğunu hissettim. Devlet geldi yardımcı oluruz dedi. Ne kadar mobilya varsa yükleyip gittiler. Kuru yerde yatacağım ama bunu yapmayacağım" dedi.