Bursa'da Ulubat Gölü taştı, mahsur kalan aile botla kurtarıldı

- Bursa'da Ulubat Gölü, yağış sonrası taşarak civardaki bir aileyi mahsur bıraktı.
- Jandarma ekipleri, aileyi botla kurtardı.
- Ailenin sağlık durumu iyi, bölgede çalışmalar devam ediyor.
Bursa Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde yağış nedeniyle Ulubat Gölü'nün su seviyesi yükselerek taştı.
Göl yakınında evi bulunan bir aile, su yükselince mahsur kaldı.
OLAY YERİNE JANDARMA ASAYİŞ BOT KOMUTANLIĞI EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbarla bölgeye Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Botla eve ulaşan ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu aileyi güvenlik şekilde tahliye etti.
BÖLGEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bölgede çalışmalar sürüyor.