Bursa'da Ulubat Gölü taştı, mahsur kalan aile botla kurtarıldı

Nilüfer ilçesinde yağış sonrası su seviyesi yükselen Ulubat Gölü taştı. Göl yakınındaki evde mahsur kalan aile, jandarma ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 18:02
Bursa Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde yağış nedeniyle Ulubat Gölü'nün su seviyesi yükselerek taştı.

Göl yakınında evi bulunan bir aile, su yükselince mahsur kaldı.

OLAY YERİNE JANDARMA ASAYİŞ BOT KOMUTANLIĞI EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarla bölgeye Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Botla eve ulaşan ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu aileyi güvenlik şekilde tahliye etti.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bölgede çalışmalar sürüyor.

