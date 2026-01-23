AÖL 2. dönem kayıt yenileme ücreti 2026: Açıköğretim Lisesi kayıtları nasıl yapılır, son gün ne zaman?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 2026 yılının ilk büyük sınav maratonu kayıt süreciyle start aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 8 Ocak itibarıyla 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini erişime açtı.

Mezuniyet hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen adaylar için e-Devlet ve Halk Eğitimi Merkezleri üzerinden başvurular devam ediyor.

Peki, AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar, son gün ne zaman? İşte adım adım başvuru rehberi…

AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

e-Okul sisteminde aktif kaydı bulunmayan adaylar için yeni kayıt süreci 8 Ocak 2026 itibarıyla başlarken, bu işlemler 27 Ocak 2026 mesai bitimine kadar Halk Eğitimi Merkezi müdürlükleri üzerinden yürütülecek.

Örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı bulunan ve açık liseye geçiş yapacak öğrenciler ise dönem atlatma işlemlerinin tamamlanmasını bekleyecek. Bu gruptaki öğrenciler için son başvuru tarihi ise 2 Şubat 2026 olarak belirlendi.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için öğrencilerin ödemesi gereken sınav katılım ücreti bu dönem 750 TL olarak açıklandı.

Adaylar, ödemelerini MEB’in anlaşmalı olduğu ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirebilecek.

Öte yandan, ücret muafiyeti kapsamında bulunan ve bu durumunu resmi belgelerle ibraz eden öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB, sınavların uygulama takvimini de detaylandırdı. AÖL 2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

e-Sınav uygulamaları ise 6 Mart ile 13 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, büyük bir heyecanla bekledikleri sonuçlara ise 22 Nisan 2026 tarihinde kavuşacak.