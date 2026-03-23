Aracınızda varsa silin: Cezası 21 bin TL

Osmaniye’de trafik güvenliğini artırmak amacıyla alınan yeni düzenlemeye göre, araç arkası yazıları ve sloganları yasaklandı.

Kurala uymayan sürücülere ise yaklaşık 21 bin TL idari para cezası uygulanacak.

EMNİYET'TEN UYARI

Sabır Gazetesi'ne göre; Osmaniye Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, araçların arka cam ve kapaklarına yazılan slogan, mesaj veya dikkat dağıtıcı yazıların şehrin trafik güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirtti.

Bu kapsamda, araç sahiplerinin söz konusu kurala uyması zorunlu hale getirildi.

Sürücülerden araçlarına yazı veya sticker eklemeden önce yeni kurallara dikkat etmeleri istendi.