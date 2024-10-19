Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

İHA

Ardahan’da beklenen kar yağışı, gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kent merkezinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

KAR YAĞIŞI ŞİDDETİNİ ARTIRDI: ŞEHİR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte otomobiller, ağaçlar ve kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Ekipler tarafından kar küreme ve tuzlama araçları kar yağışının artması ve buzlanma ihtimaline karşı şehrin ana arterlerinde ve yüksek noktalarında çalışma başlattı.

"BU YIL DAHA ERKEN KAR YAĞDI"

Bu yıl kar yağışının geçen yıllara oranla erken yağdığını söyleyen Aykut Yıldız, ’’Ardahan’da 3 gündür sağanak yağış etkiliydi. Dün gece dağlara kar yağdı. Bugün de şehir merkezine kar düştü. Geçen yıllara oranla bu yıl daha erken kar yağdı. Kar yağışı sonrası otomobiller ve ağaçları kar kapladı’’ dedi.