Ardahan ve Kars’ta hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Ardahan ve Kars’ta hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı, büyükbaş hayvan hırsızlığı suçunu işledikleri tespit edilen 5 zanlıya yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2 kişi tutuklandı.

Ardahan ve Kars’ta hayvan hırsızlığı yapanlar hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Ardahan merkez ve Damal ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı suçunu işledikleri tespit edilen 5 zanlıya yönelik çalışma yürüttü.

EKİPLER EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEDİ

Ekipler, kent merkezi ile Damal ilçesinde 25 Haziran-7 Kasım tarihleri arasındaki büyükbaş hayvan hırsızlıklarına karışan şüphelilere yönelik Ardahan ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Ardahan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 2’si ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Zanlıların Ardahan merkeze bağlı Köprücük, Yalnızçam ve Nebioğlu köyleri ile Damal ilçe merkezinde çeşitli tarihlerdeki hayvan hırsızlıklarına karıştıkları öne sürüldü.

Ardahan ve Kars’ta hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı VİDEO