Ardahan'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İHA
Ardahan’da saat 23.30 sıralarında güney çevre yolunda Kars istikametine seyir halinde bulunan 53 EE 429 plakalı otomobil ile 34 UA 9417 plakalı otomobil çarpıştı.
3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonucu otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar otomobilden çevredekilerin yardımı ile çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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