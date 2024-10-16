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Ardahan'da kartpostallık manzara: Gökyüzü kızıla boyandı

Ardahan'da kartpostallık manzara: Gökyüzü kızıla boyandı Gün batımıyla birlikte kentin gökyüzünde etkili olan kızıllık sonrası vatandaşlar bu eşsiz doğa olayını hem izledi hem de fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.