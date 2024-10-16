Ardahan'da kartpostallık manzara: Gökyüzü kızıla boyandı

İHA
Ardahan’da garip hava olayı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı...
Ardahan'da gün batımıyla birlikte adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
GÖKYÜZÜ KIZILA BOYANDI
Ardahan’da sabah saatlerinde gün doğumu sırasında gökyüzünde ortaya çıkan kızıllığı gören vatandaşlar, manzaranın tadını çıkardı.
Kentte meydana gelen kızıllık, adeta gökyüzünün alev alev yandığı hissini oluşturdu.
Bu garip hava olayını gören vatandaşlar eşsiz manzarayı izlemeye doyamadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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