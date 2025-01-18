DHA

Ardahan’da sıfırın altında 6,7 dereceyi bulan dondurucu soğuklar, ilginç bir manzaraya sahne oldu. Kongre Caddesi’nde bir bankaya ait ATM’yi soğuktan korunmak için yuva edinen bir kedi, hem kendini sıcak tuttu hem de çevredekilere tebessüm ettirdi. Para çekmek için ATM’ye gelen vatandaşlar, kediyi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"SONUNDA ARAMIZDA BİR ANLAŞMA YAPTIK"

ATM’de işlem yapmak isteyen Özgür Avşar, kedinin sıcak yuvasından kalkmasını beklemek zorunda kaldı.

Durumu esprili bir dille anlatan Avşar, şunları söyledi:

ATM’nin sıcak olduğunu fark eden kedi burayı mesken tutmuş. Para çekmek için geldiğimde kediyi orada görünce biraz beklemek zorunda kaldım. Kartı uzattığımda ise yerinden kıpırdamadı, adeta ‘burada patron benim’ der gibiydi. Ona kıyamadım ve biraz daha bekledim. Sonunda aramızda bir anlaşma yaptık; o bana izin verdi, ben de nihayet paramı çekebildim.

Kedinin tatlı inadı, soğuk kış günlerinde hayvanların sıcak bir köşe arayışını bir kez daha hatırlattı.