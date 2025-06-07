AA

Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görünmeye başladı..

ATATÜRK'ÜN SİLÜETİNE YOĞUN ZİYARET

Çevre il ve ilçelerden ziyaretçiler de belirli saatlerde Karadağlar bölgesindeki seyir terasında toplanarak silüetin oluşmasını bekliyor.

Ziyaretçiler, Atatürk’ün yüz hatlarını andıran bu doğa olayını izlerken, anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf ve video çekiyor.

Silüet temmuz ayının sonuna kadar görülebilecek.

DAMAL'DA OLUŞAN ATATÜRK SİLÜETİ

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi.

Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar'ın eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ve haziran aylarında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.