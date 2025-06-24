Arıları öpebilen adam! Gerçekten "ağzından bal akıyor"....

38 yaşındaki Muhammed Rahmi Mikyas, yaklaşık 15 yıldır baba mesleği arıcılık yapıyor.

Hiçbir koruyucu ekipman kullanmadan kovanların yanına yaklaşan ve çıplak eliyle arılara dokunan Mikyas, arılardan hiçbir zarar görmüyor.

Arıların sadece bal üretmediğini, aynı zamanda doğanın dengesini sağladığını belirten Mikyas, doğuştan beri arıların içinde olduğu ve onları sevdiğini söyledi.

"ARI ADAM"

Arıların bir sabır hayvanı olduğunu ifade eden Mikyas, "Allah’ın bir mucizesidir. Temiz hayvanlardır. Allah, bu güzel hayvanları biz insanlar için yaratmıştır. Arkadaşlarım beni arı lakabı ile çağırıp, arı adam diyorlar. Arılarla ilişkim var. Ustalaşınca sokmazlar. Arılardan korkmuyorum, korktuğun zaman, zarar verdiğinde arı saldırır. Ölüme de sebep olabilir. Ama ısırması şifalıdır. Bir arının ısırığı bin iğneden daha şifalıdır. Beni sokmuyorlar, ama sokmasını istiyorum’’ dedi.