Arnavutköy'de düğüne polis baskını

Arnavutköy’de sosyal mesafesiz yol ortasında yapılan düğüne, polis ekipleri baskın yaptı.

Arnavutköy İlçe Emniyet ekipleri, Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Zeytinlik sokakta düğün yapıldığına dair ihbar aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, düğüne baskın düzenlendi. Bir anda polis ekiplerini karşısında gören düğün sahipleri şoke oldu.

CEZA KESİLDİ

Ekipler, sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı düğüne müdahale etti. O esnada orada bulunan ve kurallara uymayan vatandaşlara ceza kesildi.

Düğün dağılırken, vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak halay çekmeleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal mesafesiz düğüne polis baskını VİDEO