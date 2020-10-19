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    Arnavutköy'de düğüne polis baskını

    Arnavutköy’de sosyal mesafesiz yol ortasında yapılan düğüne, polis ekipleri baskın yaptı.
    • İHA
    • 19.10.2020 - 09:50
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 09:50
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    Arnavutköy'de düğüne polis baskını

    Arnavutköy İlçe Emniyet ekipleri, Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Zeytinlik sokakta düğün yapıldığına dair ihbar aldı.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, düğüne baskın düzenlendi. Bir anda polis ekiplerini karşısında gören düğün sahipleri şoke oldu.

    CEZA KESİLDİ

    Ekipler, sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı düğüne müdahale etti. O esnada orada bulunan ve kurallara uymayan vatandaşlara ceza kesildi.

    Düğün dağılırken, vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak halay çekmeleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sosyal mesafesiz düğüne polis baskını VİDEO

    Arnavutköy de düğüne polis baskını #1

    Arnavutköy de düğüne polis baskını #2

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