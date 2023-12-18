Arnavutköy’de mahalle sakinleri, sokaklara giren şantiye kamyonlarının önünü kesti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Tayakadın Türkköşe Mahallesi’nde yapımı devam eden villaların şantiye alanına giden kamyonlar, yasak olmasına rağmen mesafe kısaltmak amacıyla sokak aralarını güzergah yaptı.
Mahalle sakinleri ile kamyon şoförleri daha önce de karşı karşıya geldi. Kamyonlar kimi zaman yolda biriken çamura saplandı.
Kamyonları durdurmak için sokağı kapattılar
Mahalle sakinleri ile kamyon şoförleri sık sık karşı karşıya gelirken, bugün sabah saatlerinde yine bir kamyonun geçişi esnasında sokağı araçlarıyla komple kapattılar. Yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, şantiye yetkilileri ile mahalleli arasındaki uzlaşmayı sağlamaya çalıştı. Olay yerine gelen şantiye yetkilisi yolların yapılacağı sözünü verirken mahalle sakinleri çalışma başlayana kadar araçlarını çekmeyeceğini belirtti.
"Bozdukları yolu yapmadan açmayacağız"
Mahalle sakinlerinden Veli Taşdemir, şunları söyledi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Civarımızda villalar var, o şantiyelere giden kamyonlar bizim mahallemizden gidiyorlar. Daha önceden kullandıkları bir yol vardı orayı perişan ettikten sonra buraya geldiler. Yolu kazdılar yanlışlıkla kazdık diyerek toprakla örttüler. Ben çocuğumu sırtıma alarak taşımak zorunda kalıyorum. Bu millet şurada yolu komple kapattı. Şantiye kendi üzerinden atıyor, kamyon şoförleri de şantiyeyi suçluyor. 60 tonluk kamyon geliyor buraya, geçemeyince saplanınca da iş makineleri ile çıkartmaya çalışıyorlar. Biz dubalarla geçişlerini kapattık, geceleri gelip onları da kaldırmışlar. Şirket yetkililerini buraya çağırdık biz yolu yapacağız diyorlar ama yapmadılar bizi daha önce de oyaladılar. Bugün yol yapılmazsa yolu açmayacağız.
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