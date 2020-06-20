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- Arsuzlu temizlik işçileri çöp kutusu mesafesini ölçtü
Arsuzlu temizlik işçileri çöp kutusu mesafesini ölçtü
Akşam saatlerinde banka oturan kişilerin bıraktığı çöplere isyan eden işçiler, metre ile mesafe ölçtü. Belediye ise bu kareleri paylaşarak, "Keşke siz de 5 metre için üşenmeseydiniz." yorumunu yaptı.
- Haber Merkezi
- 20.06.2020 - 13:37
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetildiği Türkiye'de ortaya çıkan bazı manzaralar can sıktı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde sokağa çıkan kimliği belirsiz kişiler, oturdukları bankın çevresini çöplüğe çevirdi.
METREYLE ÖLÇTÜLER
Gece yarısı görevine başlayan temizlik işçileri de bu manzaraya isyan etti.
Fotoğraf çeken işçiler, bank ile çöp kutusu arasındaki mesafeyi ölçerek, çevreyi kirletenleri kınadı.
"KULAĞINIZI ÇINLATTIK"
Arsuz Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, "Yemiş, içmişsiniz afiyet bal şeker olsun. Kulağınızı çınlattık bilin istedik. Biz üşenmedik, çöpe mesafeyi ölçtük. Keşke siz de 5 metre için üşenmeseydiniz." denildi.