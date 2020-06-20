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Arsuzlu temizlik işçileri çöp kutusu mesafesini ölçtü

Arsuzlu temizlik işçileri çöp kutusu mesafesini ölçtü

Akşam saatlerinde banka oturan kişilerin bıraktığı çöplere isyan eden işçiler, metre ile mesafe ölçtü. Belediye ise bu kareleri paylaşarak, "Keşke siz de 5 metre için üşenmeseydiniz." yorumunu yaptı.