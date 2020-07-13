Artvin-Erzurum kara yolu heyelan sonrası ulaşıma kapandı

Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı meydana gelen sel ve heyelanlarda 1 kişi hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda, heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri Artvin-Erzurum karayolunu kapattı.

Yağmur sularının yol açtığı taşkınlar baraj şantiyesine zarar verirken, kara yolundaki 2 tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı.

ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Heyelanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, bölgeye araç girişine izin vermiyor.

Karayolları, DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ile baraj inşaatı yüklenici firmasına ait ekipler, iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlattı.

Yusufeli Barajı şantiyesinde sel ve heyelan anı İZLE

ARTVİN-ERZURUM YOLU KAPANDI

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesindeki sel ve heyelan sırasında bir kişinin suya kapıldığını belirterek, “Vatandaşlar tarafından yaralı kurtarıldı, hastaneye götürüldü.” dedi.

İlgili tüm kurumlara ait ekiplerin bölgeye gönderildiğini ifade eden Doruk, ekiplerin ulaşıma kapanan Artvin-Erzurum karayolunu ulaşıma açmak için seferber olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

YARALI HASTANEDE KURTARILAMADI

Öte yandan sel sularına kapılarak yaralanan kişi, kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

VALİ, 3 KİŞİNİN KAYBOLDUĞUNU DUYURDU

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği selde 3 kişinin de kaybolduğunu bildirdi.