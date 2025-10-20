Artvin'de geleneksel yöntemlerle zorlu çeltik hasadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Köprügören köyünde, zorlu arazi koşullarına rağmen çeltik üretimi devam ediyor. Çoruh Nehri’nin kenarındaki verimli alanlarda yetişen çeltikler, üreticinin yüzünü güldürüyor. Yusufeli Barajı’nın tamamlanmasıyla bazı tarlaların sular altında kalması üretimi kısa süre olumsuz etkilemiş olsa da çiftçiler, yeni alanlarda üretimlerini sürdürüyor.

HASAT GELENEKSEL YÖNTEMLERLE YAPILIYOR

Köyde tarlalar, Çoruh Nehri’nin temiz ve mineralli suyu ile besleniyor. Çeltikler, doğal ve organik özellikleriyle dikkat çekerken, hasat mevsimiyle birlikte köyde yoğun bir çalışma temposu yaşanıyor. Olgunlaşan çeltikler, geleneksel yöntemlerden biri olan orakla biçme ve taşta dövme işlemleriyle toplanıyor.

"ÇORUH NEHRİ'NİN SUYU İLE BESLENİYORLAR"

Çeltik üreticisi Yusuf Yaralı, üretim sürecini anlatarak şunları söyledi:

İlk aşamada patpat araçlarıyla tarla üzerinde geziniyoruz, ardından su döküp tohumu atıyoruz. Güz mevsiminde biçme zamanı gelir. İster patoz makinesiyle ister taşta döverek toplarız. Uzun ve verimli bir bitki. Kilosu 150 lira ve tamamen organiktir. Çoruh Nehri’nin suyuyla besleniyor

"ÇOK ZOR BİR İŞ"

Yöre halkından Fatma Kaya, çeltik hasadının zahmetli olduğunu belirterek, “Pirinç biçiyoruz. Görünüşü ve lezzeti güzel ama çok zahmetli bir iş. Üstelik tamamen organik.” ifadelerini kullandı.