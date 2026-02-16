Diyarbakır'da müteahhit ile emlakçı arasında silahlı tadilat kavgası

- Diyarbakır'da tadilat nedeniyle müteahhit ile emlakçı arasında kavga çıktı.
- Taşlı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Diyarbakır'daki kavgada kan aktı.
Saat 14.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir iş yerinin tadilatı nedeniyle müteahhit ile emlakçı arasında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.
3 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI
Çıkan tartışma kısa sürede taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancadan açılan ateş sonucu Y.Ç., M.S.K. ve V.O. yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.