İçişleri Bakanlığı uyardı: 29 ilde sağanak ve fırtına bekleniyor

Türkiye'nin batı ve güney bölgelerine meteorolojik uyarı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden 29 il için 'sağanak' ve 'fırtına' bildirisi yaptı.

BUGÜN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; bugün Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir, Manisa ve Aydın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Muğla, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir çevreleri ile Ankara'nın güneyinde, güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

YARIN İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI YAPILDI

Yarın ise Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunda, güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Marmara'nın güneyi ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Düzce'nin güney ve doğusunda, güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına tahmin ediliyor.

ÖĞLEDEN SONRA DA KUVVETLİ SAĞANAK DEVAM EDECEK

Salı günü öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde; çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

"OLASI OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI"

Bakanlık, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."