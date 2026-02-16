İletişim Başkanlığı duyurdu: Vatandaşlarımızı Külliye'de Ramazan etkinliklerine bekliyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan'a sayılı günler kaldı...

İslam alemi için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak.

İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü kılınırken, Kadir Gecesi 16 Mart'ta, Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta idrak edilecek.

Müslümanlar nefislerini terbiye ettikleri oruç ibadetlerini gerçekleştirirken, iftar soflarında sevdikleriyle de bir araya gelecek.

İLETİŞİM BAŞANLIĞI'NDAN RAMAZAN ETKİNLİĞİ

Bu kapsamda yurdun dört bir yanında iftar programları şimdiden düzenlenirken, İletişim Başkanlığı da vatandaşları büyük kapsamlı bir etkinlikte bir araya getiriyor.

Sosyal medya hesabından duyurusu yapılan etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

VATANDAŞLAR RAMAZAN'DA KÜLLİYE'DE BULUŞACAK

Paylaşımda 'Külliye'de Ramazan' etkinliğinin detayları aktarıldı.

'Vatandaşların, kardeşlik iklimini birlikte yaşamak için Külliye'de Ramazan etkinliklerine beklendiği' ifade edilen paylaşımda, şu sözlere yer verildi: