Artvin'de heyelan riski: 16 haneli mahalle boşaltıldı

İHA

Yoğun yağışlar, Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olmaya devam ediyor...

Yağışlar özellikle Rize ve Artvin'in sahil kesimlerinde etkisini gösterirken Artvin'in Arhavi ilçesinde yağışlar, sel ve heyelan riskini de beraberinde getirdi.

Heyelan riskinin yüksek olduğu belirtilen ilçenin Dereüstü köyünün Aşağı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların can güvenliği için bir dizi tedbir alındı.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Jandarma ekipleri, köyün girişinde önlem alarak giriş-çıkışları yasakladı ve anonslarla köy halkının evlerini boşaltmalarını istedi.

Mahalle hızla tahliye edilirken jandarma ekipleri, köylülerin güvenli bir bölgeye yerleşmelerine yardımcı oldu.

Yetkililer, köydeki toprak kayması riskinin devam ettiğini ve güvenlik önlemlerinin sürdürüldüğünü açıkladı.

"KÖYÜMÜZDE ÇATLAKLAR OLUŞMAYA BAŞLADI"

Dereüstü Köyü Muhtarı Tamer Yılmaz, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: