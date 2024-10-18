Artvin'de kartpostallık manzara: Mevsimin ilk karı düştü

İHA

Ülke genelinde hava sıcaklıklarında düşüş sürüyor...

Bu kapsamda yurdun bazı bölgelerinden kar manzaraları gelmeye başladı.

Son günlerde düşen sıcaklıklarla birlikte beklenen kar yağışı, Artvin'in özellikle Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek rakımlı yaylalarında etkili oldu.

BEYAZA BÜRÜNDÜ

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Kocabey Yaylası mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.

Ayrıca, Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyü de kar yağışından nasibini alan yerler arasında bulunuyor.

Sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına hakim olan yaylalar, karın etkisiyle bambaşka bir görünüme bürünerek, kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Sosyal medya kullanıcıları, yaylalardaki bu doğal güzellikleri fotoğraflayarak paylaştı.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde soğuk hava dalgasının birkaç gün daha etkili olacağını ve özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının sürebileceğini belirtti.