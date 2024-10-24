Artvin'de köyde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi

İHA
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Oba köyünde saat 23.00 sıralarında İsmail ve Zekeriya Gümüş'e ait samanlıkta sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Yangın kısa sürede samanlığı sararken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Şavşat Belediyesi ile Orman İşletmesi itfaiye ekipleri ve köylü vatandaşların yoğun çalışması üzerine yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Ekiplerin yoğun çabası ile söndürülen yangında, samanlıklar kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış