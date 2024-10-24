Artvin'de köyde çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi

İHA

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Oba köyünde saat 23.00 sıralarında İsmail ve Zekeriya Gümüş'e ait samanlıkta sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangın kısa sürede samanlığı sararken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şavşat Belediyesi ile Orman İşletmesi itfaiye ekipleri ve köylü vatandaşların yoğun çalışması üzerine yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin yoğun çabası ile söndürülen yangında, samanlıklar kullanılamaz hale geldi.