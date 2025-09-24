Artvin'de sel afetinde yol çöktü: Cenaze elden ele taşındı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu Karadeniz için 19-21 Eylül tarihleri arasında verdiği ‘sarı’ kodlu uyarının ardından etkili olan sağanak, Artvin’de yaşamı olumsuz etkiledi. Sel, taşkın ve heyelanlar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı, bazı köprüler yıkıldı.

CENAZE ALTERNATİF GÜZERGAHTA TAŞINDI

Tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden eski Düzenli köyü muhtarı İsmail Ertürk (87), köyüne araçla götürülemedi. Cenaze, köylülerin de yardımıyla alternatif güzergahtan omuzlarda ve elden ele taşındı. Dik ve engebeli arazi boyunca yaklaşık 2 kilometre taşınan cenaze, derenin karşı tarafına geçirildikten sonra Düzenli köyüne ulaştırıldı.

ZORLU YOLCULUK KAMERALARA YANSIDI

Köylülerin cenazeyi taşırken yaşadığı güçlükler kameraya yansıdı. Görüntülerde, cenazenin dere içinde taşınırken zaman zaman düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı görüldü.

Güçlükle köye ulaştırılan cenazenin bugün toprağa verileceği öğrenildi.