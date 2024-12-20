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İHA

Artvin-Yusufeli karayolu 10. kilometresinde bulunan Deriner 3 tüneli girişinde saat 21.30 sıralarında heyelan meydana geldi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yamaçtan kopan dev kayalar tünel girişine düştü. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları, tünel girişini kapatarak yolun çift yönlü olarak trafiğe kapanmasına neden oldu.

Bölgeye ekipler sevk edilirken, heyelan nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, yolu temizlemek ve ulaşımı tekrar sağlamak için çalışma başlattı.