Arzu Ertan davasında karar verildi

Bodrum ilçesinde, turizmci Arzu Ertan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, davanın 4. duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde, 9 Ağustos 2019 tarihinde Fikret Bayırlı ile Arzu Ertan arasında tartışma çıkmış, bu sırada pompalı tüfekle vurulan turizmci Ertan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Jandarma ekiplerine teslim olan Bayırlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4'üncü duruşması yapıldı.

Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, taraf avukatları ile maktulün babası Servet Ertan hazır bulundu.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASINI KABUL ETMEDİ

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılan ve daha önce de savunmasında silahın "ayağının takılması" sonucu kazayla ateş aldığını iddia eden tutuklu sanık Fikret Bayırlı, "kasten öldürme" suçlamasını kabul etmedi.

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADAN MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, temyiz yolu açık olmak üzere sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmamasına karar verdi.

Maktulün avukatı Çisem Pekder, "Biz bu olayda sanığın, maktulü tasarlayarak öldürdüğünü düşünüyoruz ancak verilen bu karar da iyi hal ve haksız tahrik indirimi yapılmadığı için bir nebze vicdanları rahatlatmıştır." dedi.