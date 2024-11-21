ASAL Araştırma: CHP'nin DEM ile mitingine halkın çoğunluğu olumsuz bakıyor

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ASAL Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği son anket, CHP'nin, DEM Partili belediye başkanlarına destek amacıyla düzenlediği miting ve söylemlere vatandaşın olumsuz baktığını ortaya koydu.

"CHP'NİN DEM PARTİ İLE YAPTIĞI MİTİNG VE SÖYLEMLERİ DOĞRU BULUYOR MUSUNUZ?"

26 ilde 9 - 17 Kasım tarihleri arasında 2 bin 15 kişi ile yapılan ankette, "CHP'nin terör davaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarına destek için DEM Parti ile birlikte yaptığı miting ve söylemleri doğru buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 55,3’ü bu adımı doğru bulmadığını ifade ederken, yüzde 33,2’si destek verdiğini belirtti. Kalan yüzde 11,5’lik kesim ise kararsız ya da bu konuda fikri olmadığını dile getirdi.