Asırlık Kemeraltı Camisi, İzmir depreminin ardından yeniden ibadete açıldı

AA & Ensonhaber

İzmir'in tarih kokan dokusunda önemli bir yer tutan Kemeraltı Camisi, asırlık geçmişine yakışır bir şekilde restore edilerek yeniden ibadete açıldı. Yusuf Çavuş Zade Hacı Ahmet Ağa tarafından 1672 yılında inşa ettirilen cami, zaman içinde çeşitli dönemlerde onarımlar görmüş; 1884 yılında Salepçi Zade Hacı Ahmet Efendi tarafından kapsamlı bir tamirattan geçirilmişti.

Ancak 2020 yılında İzmir’de meydana gelen yıkıcı depremin ardından camide oluşan hasarlar, yapının acilen onarılmasını zaruri hale getirdi. Bu doğrultuda Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde, 2023 yılının başında caminin restorasyon çalışmalarına başlandı.

TARİHİ CAMİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Restorasyon sürecinde caminin çatısı ve kubbesindeki kurşun kaplamalar tamamen yenilendi. Depremden etkilenen beden duvarları, sütunlar ve kubbeler titizlikle güçlendirildi. İç ve dış sıvalar aslına uygun biçimde yenilenirken, mimari süslemeler el emeğiyle onarıldı. Avluda kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapılırken, zemin döşemeleri de çağdaş restorasyon teknikleriyle baştan aşağı yenilendi. Elektrik sistemi tamamen elden geçirildi; modern cephe aydınlatmalarıyla gece görünümü de estetik bir boyut kazandı.

CUMA NAMAZINDA İBADETE AÇILDI

Yaklaşık 10 milyon liralık bir bütçeyle tamamlanan bu titiz restorasyonun ardından Kemeraltı Camisi, Vakıf Haftası’nın manevi atmosferinde, cuma namazıyla birlikte yeniden cemaatiyle buluştu.

"CAMİMİZ İZMİR'İN KÜLTÜREL BELLEKLERİNDEN"

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, caminin sadece mimari açıdan değil, İzmir’in kültürel belleğinde de önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Can, caminin İzmir depreminde zarar gördüğünü hatırlatarak şunları kaydetti:

Bugün hamdolsun, camimizi yeniden ibadete açmanın sevincini yaşıyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği Vakıflar Haftası programında resmi açılışı yapıldı. Bugün de cuma namazıyla halkımıza kapılarını açmış olduk. Bu hafta bizim için ayrıca anlamlı, zira Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Böylesine anlamlı bir günde bu tarihî mabedin yeniden cemaatiyle buluşması bizim için büyük bir gurur.

Törene katılan İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ise caminin yeniden hayat bulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti ve yapılan bu çalışmanın, kadim bir medeniyetin izlerini geleceğe taşıma açısından önemli olduğunu belirtti.