Asırlık miras: Bu ağaç bir kez ekince 400 yıl meyve veriyor

Bahçesine meyve ağacı dikenlerin en büyük arzusu, kısa sürede meyve alabilecekleri sağlam ve uzun ömürlü bir tür bulmak.

İşte bu noktada armut ağacı öne çıkıyor. Tatlı lezzeti ve ferahlatıcı etkisiyle yaz sofralarının vazgeçilmezi olan armut, yalnızca meyvesiyle değil, aynı zamanda ömrüyle de dikkat çekiyor.

Doğru koşullarda dikildiğinde armut ağaçları 400 yıla kadar yaşayabiliyor ve bu süre boyunca düzenli olarak meyve vermeye devam ediyor.

Armut, ilkbaharın sonlarından itibaren olgunlaşmaya başlasa da, meyve verme dönemi Türkiye’nin farklı bölgelerinde iklim koşullarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Özellikle iklim değişikliklerine karşı dayanıklı yapısıyla dikkat çeken armut ağacı, İç Anadolu’nun sert karasal koşullarında dahi yetişebiliyor.

BURSALILARIN TERCİHİ

Türkiye’de armut denince ilk akla gelen il şüphesiz Bursa. Ancak armut üretimi sadece bu şehirle sınırlı değil.

Bursa’dan sonra en yoğun armut üretimi Ankara’da yapılırken, Balıkesir, Aydın, Manisa, İzmir, Muğla ve Çanakkale gibi Ege şehirleri de bu alanda öne çıkıyor.

Ayrıca Mersin, Burdur ve Adana gibi Akdeniz şehirleri ile Eskişehir, Bolu, Çankırı ve Konya gibi İç Anadolu kentlerinde de armut ağacı yetiştiriciliği yaygın olarak sürdürülüyor.

Bahçesine sadece bugün için değil, gelecek kuşaklar için de yatırım yapmak isteyenler, armut ağacını tercih ediyor. Uzmanlara göre doğru budama teknikleri ve tozlayıcı çeşitlerin kullanımıyla armut ağaçlarından yıllık verim oldukça artırılabiliyor.