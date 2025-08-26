Asker maaşları 2025: Uzman Çavuş, Astsubay, Subay maaşları ne kadar oldu?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan askerlerin maaşları, vatandaşların ve gençlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.
Asker maaşları yalnızca rütbeye göre belirlenmiyor, çeşitli kriterler maaşın şekillenmesinde önemli rol oynuyor.
Asker Maaşlarını Etkileyen Başlıca Faktörler:
- Rütbe: Maaşın en belirleyici unsurudur. Rütbe yükseldikçe temel maaş artar.
- Görev Yeri: Sınır bölgeleri, terörle mücadele alanları gibi riskli görev yerlerinde ek ödemeler yapılır.
- Kıdem: Hizmet yılı arttıkça maaş da yükselir.
- Ek Ödemeler: Nöbet, operasyon görevi, gece görevi ve özel görevler için ekstra ödemeler verilir.
- Aile Durumu: Evli ve çocuk sahibi askerler, aile yardımı ödemelerinden faydalanır.
Peki, rütbelere göre güncel asker maaşları ne kadar?
ASKER MAAŞLARI 2025
- Orgeneral Maaşı: 168.109 TL
- Tuğgeneral Maaşı: 133.558 TL
- Albay Maaşı: 106.099 TL
- Yüzbaşı Maaşı: 79.670 TL
- Teğmen Maaşı: 74.256 TL
- Astsubay Başçavuş Maaşı: 79.155 TL
- Astsubay Üstçavuş Maaşı: 70.646 TL
- Astsubay Maaşı: 65.618 TL
- Uzman Çavuş Maaşı: 64.072 TL