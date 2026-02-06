Asrın felaketinde enkazdan çıkardığı 'Enkaz' kediyi hala yanından ayırmıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti...

Depremden 11 il etkilenirken, 53 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti.

Afetin hemen ardından hem vatandaşlar hem de ekipler, çok sayıda personelle arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan çalışmalarda başlayan bir dostluk hafızalara kazındı.

ENKAZDAN HAYVANLARI SAĞ ÇIKARDI

İlçede görevlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yıkılan Akan Apartmanı'nın enkazından 129. saatte 5 kişiyi, 2 kedi ve 3 muhabbet kuşunu sağ çıkardı.

Ekipler, kedi ve muhabbet kuşlarını sahibine ulaştı.

'ENKAZ' İLE DOSTLUĞU 3 YILDIR DEVAM EDİYOR

O dönem ekipte itfaiye eri olarak görev yapan Ali Çakas, sahibi çıkmayınca bakımını üstlendiği kediyi Mardin'e getirip, bakmaya başladı.

Çakas, 'Enkaz' ismini verdiği kediyi 3 yıldır yanından ayırmıyor.

"SAHİBİNE ULAŞAMAYINCA, SAHİPLENDİM"

Çakas, Atatürk Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında yürütülen çalışmalarda, hem insanlara hem de hayvanlara ulaşıldığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan hayvanların sahiplerine teslim edildiğini söyleyen Çakas, o dönem itfaiye eri olarak görev yaparken enkazdan çıkarılan tekir cinsi kedinin sahibine ulaşılamaması üzerine sahiplenmeye karar verdiğini ifade etti.

"HAYVANLAR İÇİN DE MÜCADELE ETTİK"

Deprem bölgesinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Çakas, şunları söyledi:

Bu depremde büyük bir özveriyle sahada çalışmaya başladık. Deprem bölgesinde arama kurtarma ekibimiz çok büyük bir mesai harcayarak enkaz altında kalan tüm canlara, mağdur olan herkese yetişmeye çalıştı.



Birimimiz aynı zamanda çok sayıda ilde görev aldı. Asıl pilot bölgemiz Gaziantep'ti. Enkaz altında olabilen insanlara, vefat edenlerin bulunduğu alanlara odaklandık. Bu süreçte tabii ki insanlarla birlikte hayvanlar için de mücadele ettik.



En azından ben bu konuda daha çok ilgili oldum diyebilirim. Her varlığa karşı saygı ve hizmet ettik. Bu kapsamda muhabbet kuşları, cins kediler de vardı.

"KEDİYLE BERABER TOPARLANDIK"

Hafriyat kaldırma çalışmaları sırasında kediyi fark ettiklerini aktaran Çakas, ekip olarak hayvanı güvenli bir alana aldıklarını, beslenme ve bakımını sağladıklarını dile getirdi.

Sahiplenmiş olduğum tekir cinsindeki kedinin hikayesinin çok trajik olduğunu ifade eden Çakas, şöyle devam etti:

Saha esnasında hafriyat kaldırma operasyonu yaparken bir kedinin belirdiğini gördük. Onu güvenli bir alana getirdik. Gerekli besinleri sağladık ve gerekli yardımlarda bulunduk.



Enkazın bulunduğu dönemde kedi rahat olamıyordu. Onu daha güvenli bir yere götürebilmek için operasyon bittikten sonraki aşamada sahiplenme ve eve götürme içgüdüsüyle sorumluluğunu almak istedim.



Eve dönüşümüzde kediyi de beraberimde getirdim. Eve götürürken oldukça travmatik bir durum söz konusuydu. Travma geçirmişti. Biz de ekip olarak zaten bir travma içerisindeydik. Kedi başta evde çok huzursuzdu. Biz de kediyle birlikte toparlandık diyebilirim.

"O BANA ÇOK İYİ GELDİ"

Kedi sahiplenmenin ciddi bir sorumluluk olduğunu dile getiren Çakas, şu ifadeleri kullandı: