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    Ata çarpan tırın sürücüsü, hayatını kaybetti

    Konya'da yola aniden fırlayan ata çarpan tırın devrilmesiyle sürücü Veysal Berk, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 30.04.2020 - 08:33
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    Ata çarpan tırın sürücüsü, hayatını kaybetti

    Konya-Ankara karayolunun 135'inci kilometresinde, Veysal Berk (64) yönetimindeki 35 BES 91 plakalı tarım aletleri yüklü TIR, yola aniden fırlayan ata çarptı.

    TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, devrildi. TIR'ın devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü Berk, olay yerinde hayatını kaybetti.

    TIR'ın çarptığı at da öldü. Berk'in cansız bedeni ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılıp, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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