Atak geldi: İzmir, Muğla, Antalya! Teyakkuzda olun...

Hava sıcaklıklarının git gide artması, yangın riskini de beraberinde getiriyor.

Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkları değerlendirerek vatandaşlara ciddi uyarılarda bulunuyor.

Yeni haftada dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarı şimdiden geldi.

Hava Forum'un paylaşımında, il il kritik noktalar belirtildi.

3 İLE DİKKAT

Bu kapsamda; İzmir, Muğla ve Antalya'da orman yangını riski yüksek olacak.

Paylaşımda, "Yeni haftada maalesef Afrika atağı geliyor. İzmir'den başlayarak Muğla, Antalya bu hatta orman yangını riski çok yükseliyor. Yeni haftada orman yangını konusunda teyakkuzda olmalıyız, çok dikkatli davranalım..." ifadeleri kullanıldı.