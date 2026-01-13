Orta okul ve liselerde yeni dönem: Karneyle birlikte verilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini daha yakından izlemek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Bakanlık tarafından 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine resmi yazı gönderildi.

MEB’in gönderdiği yazıda, öğretim programlarının “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında yeniden yapılandırıldığı vurgulandı.

Programların, beceri temelli bir anlayışla hazırlandığı belirtilirken, bu yeni yaklaşımın öğrencilerin çok yönlü gelişimini takip etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Resmi yazıda, öğretim programlarında yer alan becerilerin yalnızca akademik alanla sınırlı olmadığına dikkat çekildi. Bu kapsamda öğrencilerin; alan becerileri, kavramsal, beceriler, sosyal ve duygusal öğrenme becerileri gibi birçok farklı bileşen üzerinden değerlendirileceği belirtildi.

KARNELERİN YANINA “GELİŞİM RAPORU” GELİYOR

Yeni uygulama doğrultusunda okullardan, öğrencilerin bir yıl içerisindeki gelişimlerinin daha sağlıklı izlenebilmesi için belirlenen sınıflarda yıl sonunda karneyle birlikte gelişim raporu da hazırlaması istendi.

Buna göre, ortaokul 5 ve 6. sınıflar ile lise hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencileri karnelerinin yanında gelişim raporu da alacak.

Raporlar, ilgili genel müdürlüklerin belirleyeceği takvim doğrultusunda öğretmenler tarafından hazırlanacak ve sisteme işlenerek öğrencilere yıl sonunda sunulacak.