İstanbul’da kar alarmı: Sıcaklıklar -5 dereceye düşecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da dün gece başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, özellikle kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

Yağış sonrası binaların çatıları ve araçlar beyaza bürünürken; Avrupa Yakası’nda Sultangazi, Anadolu Yakası’nda Çamlıca Tepesi başta olmak üzere Fatih, Bayrampaşa, Sancaktepe, Çekmeköy, Esenyurt ve Avcılar’da kar örtüsü oluştu.

Kar birikintisinin görüldüğü bölgelerde vatandaşlar kar topu oynarken, İBB ekipleri ve kar küreme araçları yol kenarlarında hazır bekledi.

İSTANBULLULARA -5 UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, İstanbul’da sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Hissedilen sıcaklığın ise eksi 5 derece seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanları, bu tabloyla birlikte sabah saatlerinde şiddetli don ve buzlanma riskine dikkat çekti. İstanbul’un güneşli bir sabaha uyanmasının beklendiğini belirten uzmanlar, soğuk havanın etkisini artıracağını vurgulayarak yayalar ve sürücülerin buzlanmaya karşı tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Ankara'da kar aralıklı ve orta kuvvetli olarak yağacak, hava sıcaklığı 0 derece. İzmir'de hava açık ama soğuk 8 derece. Bursa'da kar öğleye doğru kesilecek, sıcaklık 4 derece olacak.

30 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından bugün Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak ve Osmaniye için kar ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

KAR YAĞIŞI BUGÜN DE SÜRECEK

İstanbul Valiliği, kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini, kar yağışı ve kuvvetli poyrazın etkisini sürdürdüğünü bildirdi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğinin tahmin edildiği, gün boyu 2-5 derece arasında olmasının beklendiği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli eseceği, maksimum rüzgar hızının il genelinde saatte 40-60 kilometreye kadar ulaşacağı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmekte olup, kar yağışı ve kuvvetli poyraz etkisini sürdürmektedir. Takip eden günlerde sıcaklıkların kademeli olarak artması ve hafta ortasında yağışın yağmura dönmesi beklenmektedir. Rüzgarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Buzlanma ve kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önerilir."

Valilikten yapılan açıklamada, kentte havanın yarın parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, -1 ile 4 derece, 14 Ocak Çarşamba parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 3 ile 10 derece, 15 Ocak Perşembe parçalı bulutlu 8 ile 12 derece, 16 Ocak Cuma parçalı bulutlu 7 ile 12 derece olmasının beklendiği bildirildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ, DON VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu ile Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokar ve Sinop çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık raporuna göre, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerde perşembe günü artacak.